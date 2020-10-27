27 Ekim 2020 Salı

Terim > Hepiniz


Fatih Terim 67 yaşında hayatının 47 yılını Galatasaray ile geçirmiş...Ali Sami Yen ve Metin Oktay şu an bu dünyada olmadığı için yaşayan en büyük Galatasaraylıdır kendisi...Bunu bilin ona göre konuşun.

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