Beceriksiz Vizyonsuz İş Bilmez Vasat İnsanlar Topluluğu

2 sene önce Gomis gidip son güne kadar forvet alamayan devre arası da yine son gün 13 milyona Diagne'yi alan yönetim biraz bakın biraz akıllanmıştır dedik hayal kurmuşuz. Defalarca söyledim kimse bana FFP,Limit,para yok vs demesin.
Aksini iddia eden ya aptaldır ya da bu yönetimden menfaati vardır. Bir maç kazanınca her mikrofona konuşan, GS resmi internet sitesine boy boy fotoğraflarını koyduran iş bilmezler şimdi transfer beceremeyince ortalıkta yok. Utanmayın çıkın beceremedik deyin eğer utanmanız varsa !
Sorun elbette sadece transfer değil ama ihtiyaç var ve bunu yapman gerekiyor. 1 tane bile transfer yapmayacağız bu sene böyle ,kimse çok şey beklemesin dersin bu bir yöntemdir anlarım. 7 transfer yaptın ve orta sahaya ve kanat bölgesine ihtiyaç var. YA PA CAK SIN !
Limit yok , yüksek bonservis veremiyorsun, para edecek futbolcuları ya satmıyorsun ya da satamıyorsun o zaman bonservisi elinde ya da kiralık alıp geçici çözüme devam edeceksin. FFP kısıtlaması seneye bitiyor. 5 tane kiralık al demiyoruz, 1-2 zorunlu ihtiyacına çözüm bul !
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