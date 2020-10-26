Erzurumspor 1 - Galatasaray 2

Kaybedilen o puanlar sonrasında iyi kötü oyuna bakmadan 3 puan alınması gereken bir deplasmandı. Güçlü bir oyunumuz maalesef yok ve bu dönem böyle geçecek belli ki.
Ömer bu hali ile sadece dinamizm katıyor ama faydalı değil. Kırmızı kart cezası bitince orta üçlü Taylan-Etobo-Belhanda olur. Babel asistten bağımsız biraz daha istekli son maçlarda. Büyük bir hata yapmazsa Muslera dönene kadar Okan'ın formayı vermemesi gerek. Emre Kılınç yetenekli ve istekli , fizik olarak ezilmediği ve yorulmadığı sürece sahada olmalı. Bekler zaten etkili hatta Saracchi ayrı yazı konusu olacak nitelikte. Omar önünde oynayan kişi ile istikrar sağlasa ve sağ ön oyuncusu bu kadar değişmese daha faydalı olacak. Taylan çok iyi oynadı. Arda direkt 11 değil skor alınca topu ileride tutmak için sahaya girmesi gereken kişi... Şu aşamada direkt 11 ya da takım yenik durumda ise faydalı olması zor.
Luyindama her maç üstüne koyarak form tutuyor Marcao ise bu tarz hataları arada yapar. Ligin en iyi stoper ikilisi bence hala bunlar hiç tartışmam bile. En az 4-5 maç seri yapmak gerekiyor çok puan kaybettik.
Falcao imza golünü attı.
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