Emre Kılınç Hücumda Joker

"Kazanmamız gereken bir maçtı. Bu maçı çok konsantre olmuştuk. İlk yarı oyunu da iyi götürüyorduk. İlk yarının sonunda yediğimiz talihsiz gol belki oyunu etkiledi; ama oyunun üstünlüğü ilk yarıda bizdeydi. İkinci yarıda da 10 kişi kalmamız bizi etkiledi. Bu maç galibiyet serisi başlatma açısından çok önemliydi bizim için. Erzurum inanılmaz zor bir deplasman. Rakım çok yüksek, hava soğuk... Kazandığımız için inanılmaz mutluyuz. İnşallah bu galibiyet bundan sonra yakalayacağımız serinin bir başlangıcı olur."
"Benim için nerede oynadığımın önemi yok. Önemli olan takımıma katkı sağlamak. Eğer katkı sağlayabiliyorsam, hocamız, takım arkadaşlarım, taraftarlarımız mutluysa performansımdan benden mutlusu yok."
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