7 Ekim 2020 Çarşamba

Brezilya'da Taffarel Etkisi


Alisson: "Taffarel çok büyük isim. Büyük patron. Bizim gibi kalecilere ilham kaynağı oldu. Avrupa'da oynayan ilk Brezilyalı kaleciydi. Bizlerin önünü açtı. İnsanlara Brezilyalı kalecilerin kalitesini gösterdi. Biz de onun açtığı yoldan ilerliyoruz ve bunu gösteriyoruz."

Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 