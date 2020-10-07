Brezilya'da Taffarel Etkisi

Alisson: "Taffarel çok büyük isim. Büyük patron. Bizim gibi kalecilere ilham kaynağı oldu. Avrupa'da oynayan ilk Brezilyalı kaleciydi. Bizlerin önünü açtı. İnsanlara Brezilyalı kalecilerin kalitesini gösterdi. Biz de onun açtığı yoldan ilerliyoruz ve bunu gösteriyoruz."
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2 saat önce
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