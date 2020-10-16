16 Ekim 2020 Cuma

Sürekli Gelişen Bir Fenomen


 Portekiz Milli takımında Cristiano Ronaldo:

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İlk 100 maç: 37 gol
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Koyu eksi işareti
son 66 maç: 64 gol
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Ortayı Yapan zaman:
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