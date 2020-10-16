16 Ekim 2020 Cuma

CR7 Adam King


Cristiano Ronaldo: "Benim yaşımda hiçbir oyuncu bir büyük kulüpten diğerine 100M€ bedelle gidemez. Ben farklı bir sporcuyum, farklı bir beyine sahip, farklı bir insanım. Belki de bu yüzden on iki yıldır dağın en tepesindeyim

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