Taylan'ın Yükselen Formu

BENİM İÇİN DUYGUSAL BİR MAÇTI"
"Benim için aslında duygusal bir andı. Burada çok güzel bir iki sene geçirdim. Erzurum şehrini çok seviyordum. Ben de onları çok seviyordum. Buradaki performansım bana Galatasaray kapılarını açtı. Onlara önlerindeki maçlar için başarılar diliyorum."
"MUTLAKA KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI"
"Bizim için mutlaka galip gelmemiz gereken bir maçtı. Tekrar çıkış yakalamamız gerekiyor. Bunun farkındayız. İki haftadır 10 kişi kalıyoruz. Bu hafta da yine 10 kişi kaldık. Ondan sonra da iyi mücadele ettik. Sonuçta en önemlisi 3 puandı. Tabii ki bazı eksiklerimiz var. Onları giderdikten sonra emin adımlarla devam etmek istiyoruz."
"UMARIM DAHA FAYDALI OLURUM"
"İyi başladım sezona, ben de bunun farkındayım. Bunun kesinlikle yeterli olduğunu düşünmüyorum. Milli takım arasından önce de bir sakatlık geçirmiştim. Çok fazla antrenman yapma şansı bulamadım. Özellikle ondan sonraki süreçte geçen haftadan itibaren antrenman yapmak benim için çok önemli. O performansımı yakalayıp üstüne çıkmam gerekiyor. Bunun farkındayım. Elimden geldiğince takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Umarım daha faydalı olurum ve daha iyi oluruz."
"8 NUMARAYI GİYMEK İSTİYORDUM AMA..."
"Aslında sezon başında 8 numarayı almayı düşünüyordum; ama Babel istemişti ve almıştı. Ondan sonra ben de değişiklik yapmak istedim ve 4 numarayı aldım. Bunun Gerrard ile alakalı olduğu söylendi. Aslında vardı böyle bir şey. 8 numarayı hem Gerrard'dan dolayı hem de Selçuk ağabeyden dolayı istiyordum. Selçuk hocadan sonra o numarayı almayı çok istiyordum; ama Gerrard'ın milli takımda giydiği 4 numarayı giyiyorum ve gayet mutluyum."
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