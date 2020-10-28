Falcao Golü Gibi Gol

Falcao ligin 6 haftasında 5. golünü attı son maçta. Penaltı dışında sahada yok diyenlere yanıt gibi bir gol attı üstelik. Hakemin skandal kararı ile oyundan atılınca gelecek maç maalesef sahada olmayacak. Terim'in dediği gibi hakem ileride torunlarına Ben Falcao'yu sahadan attım demek için saçmaladı herhalde. 2 ucuz sarı kart ile oyun dışı kaldı.
Golü ister beş kişiyi çalımlayarak at, ister 30 metreden at,ister altı pastan boş kaleye dokun,ister penaltıdan at ya da son golünde olduğu gibi estetik bir gol at sonuç aynı ...Tabela +1 gol değişiyor. İyi penaltı atmak,penaltıdan gol kaçırmamak sadece bizim ligimizde küçümseniyor galiba çok acayip.
Elbette eski fizik gücü olmadığından akan oyunda çok hareketli değil ve bu nedenle rakip stoperlerin kucağında kalıyor. Aksi durumda son gole bakalım, Babel'in pasına müthiş bir koşu,topu alış ve bitiriş olağanüstü. Golde görüntüyü buzlasalar ve kim atmıştır deseler direkt Falcao deriz o derece.
Hep söylüyorum mevcut Falcao bu haliyle bile büyük sakatlık sorunu yaşamaz ise bu ligde rahat 25 gol atar. 10 yıl önceki Falcao 40 atardı.
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