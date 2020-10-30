Transfer Rotası Belli

Galatasaray ara transfer döneminde yine bildiği eski isimleri yönelecek. Terim’in yaz döneminde kadroda görmek istediği ancak kulüplerinin transferine izin vermediği Seri ve Onyekuru’nun kiralanması hedefleniyor. Galatasaray’ın şansı ise iki futbolcunun da kulüpleri tarafından gözden çıkarılmaları..
Seri, Fulham’da süre almak bir yana maç kadrolarına bile giremedi. İngiliz ekibi tarafından lisansı çıkartılmayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Terim’in geçen sezonki gözdelerindendi. Onyekuru da yine Monoca’da son dönemde tamamen gözden düştü ve kadroya bile alınmamaya başladı. Monaco’nun da Nijeryalı’yı gözden çıkardığı belirtiliyor. Orta saha ve hızlı kenar oyuncu takviyesi yapma kararı alan Galatasaray böylece Seri ve Onyekuru gibi daha önce formasını giymiş isimleri renklerine bağlamaya çalışacak. Her iki futbolcunun da kiralanması için temasların erken başlayacağı belirtildi.
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