20 Ekim 2020 Salı

Terim : Çok Üzgünüm


 

“Açıkçası her hafta eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz. Tam bir tarafı hallederken hiç beklemediğimiz başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sefer de 10 kişiyle uğraşmaya başladık. Gereksiz bir faul, 1-0 galibiz, ikinciye gidiyoruz. İkinci yarı 10 kişi oynamak tabii kolay değil. Özellikle ilk yarı baya bir yıprandıktan sonra. Buna rağmen hamlelerimiz oldu. İyi de ataklar geliştirdik 10 kişiye rağmen. Bence golü de bulduk ama eline çarpmış. Bizim VAR’lar genel olarak sağlık taraması gibi oluyor, öyle tarıyorlar bizim golleri. Son saniye, beklenmedik bir sonuç. En kötü ihtimal berabere biter. Gol pozisyonlarına da girdik maalesef olmadı. Emeklerin yazık olduğu bir maç daha. Öndesin, 11 kişi kal, istersen berabere gir içeri. Maalesef oyuncumuzun profesyonellikle yakından uzaktan olmayan bir hareketi ikinci sarı kart. Bize olunca çabucak çıkar kartlar. Bir eksik kolay olmuyor oynamak. Buna rağmen uğraştık maalesef olmadı.  Bireysel hataları önleyemiyoruz. Bu seviyede bu kadar fazla bireysel hata olunca kaybediyorsunuz. Üzgünüm tabii çok üzgünüm.”

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