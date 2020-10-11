Geçen sezon Galatasaray'ın 11 yabancı futbolcu ile sahaya çıkması bir ara Milli mesele olmuştu. Toplumun her kesiminden '' Milli marşı kim okuyacak,Milli takıma nasıl oyuncu yetişecek diye ağlaşan vasat tipler vardı ortalıkta. Dün Karagümrük 11 yabancı ile sahaya çıktı ses yok !
Çünkü bu vasat tiplerin derdi Milli takım,marş ya da Türk Futbolu değildi. Dertleri 2 yıl üst üste ve toplamda en çok şampiyon olmuş Galatasaray yine şampiyon olmasın diye ağlıyorlardı...Türk ya da yabancı kim iyi ise o oynar nokta !
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