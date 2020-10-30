30 Ekim 2020 Cuma

Terim'in Rapor İsteği


 

Teknik direktör Fatih Terim, scout ekibinin başındaki Emre Utkucan'la bir görüşme yaptı. 6 farklı rapor istedi. Bu raporların kısa sürede hazırlanmasını talep etti.

* Takımlarında isimleri federasyonlara bildirilmeyen oyuncular.
* Lige kötü başladıkları için yedek kalan potansiyelli oyuncular.
* Bonservisleri elinde olan oyuncular.
* Tamamlanmak üzere olan İskandinav Liglerinde öne çıkan oyuncular.
* Özellikle Doğu Avrupa Liglerinde sezona iyi başlayan genç oyuncular.
* Brezilya Eyalet Liglerinde devletin gözünden kaçan oyuncular.

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