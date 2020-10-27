Resmi Açıklama

"Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır. Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir. 23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz." denildi. Ayrıca Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir!"
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7 saat önce
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