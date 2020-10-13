13 Ekim 2020 Salı

Telles Nihayet Tranfer Oldu


Manchester United, Porto’dan Brezilyalı sol bek Alex Telles’i 15 Milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.

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