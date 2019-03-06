6 Mart 2019 Çarşamba

Zidane & Ronaldo Zirvede Bırakmışlar


Bazen kazanacak başarı , ortada hedef kalmayınca yeni maceralara yelken açmak ya da biraz dinlenmek gerekiyor galiba...
Bu sezon Zidane ve Ronaldo kalmış olsa benzer çöküş olur muydu ya da farklı olur muydu tartışmak gerek.
Ortayı Yapan zaman:
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