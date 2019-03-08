8 Mart 2019 Cuma

Psikolojik Deli Mario Balotelli


Gol sevinci olarak İnstagram story çeken zır deli Balotelli. Bu adam ruh hastası ama hakkını veriyor.
Ortayı Yapan zaman:
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