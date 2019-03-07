7 Mart 2019 Perşembe

M.United Yeni Rekora İmza Attı


Manchester United, evinde oynadığı bir eleme maçını 2-0 kaybedip, Şampiyonlar Ligi tarihinde tur atlamayı başaran ilk takım oldu.
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