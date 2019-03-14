14 Mart 2019 Perşembe

Messi > Ronaldo


Ronaldo: ⚽⚽⚽ Messi: ⚽⚽🅰️🅰️

Dün yazdığım aynı gece beni haklı çıkardı..Messi gole katkı bakımından Ronaldo'nun hep önündedir.
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