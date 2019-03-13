13 Mart 2019 Çarşamba

Torino'da Özel Gece



Ronaldo: "Özel bir gece olmalıydı ve öyle oldu. Sadece goller için değil, tüm takımın sahadaki inanılmaz duruşu için de bu geçerli. Şampiyonlar Ligi'nde ihtiyacınız olan zihniyet budur ve biz doğru yoldayız."
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