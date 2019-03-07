7 Mart 2019 Perşembe

Ajax'tan Ramos'a Füze


Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag: "Sergio Ramos bizim maçları kolay gördüğü için kart görerek kendini diğer maçlara hazırlamak istedi ama bizde ona bir sonraki yıla kadar hazırlanması için izin verdik."
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