skip to main |
skip to sidebar
Cevabı Belli Sorular Messi mi? Ronaldo mu?
Messi / Ronaldo konusunu hiç futbolu bilmeyene anlatır gibi anlatayım. Messi 9,5 tan 10 numara... Ronaldo ise 9 numara..O direkt forvet, işi %99 gol atmak. Messi ise attığı kadar neredeyse asist yapar... İkisini sadece gol sayısı ile karşılaştırmak ormana bakıp ağacı görmemektir.
Bir sezonda Messi 50 gol atarsa en az 35 asist yapar, Ronaldo ise 55 atar diyelim 10 asist yapar...Toplam gole katkı 85>65 olur..İşi sayılardan,istatistikten bağımsız konuşursak Messi saf yetenek ,Ronaldo makinadır. Bana 100 kere sorun 99 kere Messi derim. Konu tartışmaya kapalı.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder