18 Mart 2019 Pazartesi

Bursaspor 2 - Galatasaray 3 Maç Notları


-Rakip düşme hattında olsa da zor deplasman,taraftar baskısı ve 0-2 sıkıntıydı. -0-2 den 3-2 maç çevirmek çok çok önemli. -Bu sezon ilk 45 dk ları niye çöpe atıyoruz acaba? Terim cevap vermeli. -Belhanda-Feghouli futbolu şampiyonluk yürüyüşü ama yetmez.
-Muslera geç açtı ama şampiyonluk modunu açması güven veriyor. -Donk Fernando sakat iken ligde iyi katkı verdi. -8 faule 6 sarı kart acayip oran, maçı 11 kişi bitirmek mucize. -Belhanda'ya verilen dışında bir penaltılık faul daha vardı. -3 hafta ara sonrası Nagatomo dönüşü önemli
-Onyekuru biraz akıllı becerikli olsa maç rahat 2-4 olmuştu. -Maçın sonunu iyi oynadı takım, 2-3 korumak önemliydi. -Feghouli bu takımın mevcut en iyi yıldızı ,sıradışı gol attı. -Kimin kimyası bozuldu görelim şimdi.
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