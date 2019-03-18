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Bursaspor 2 - Galatasaray 3 Maç Notları
-Rakip düşme hattında olsa da zor deplasman,taraftar baskısı ve 0-2 sıkıntıydı.
-0-2 den 3-2 maç çevirmek çok çok önemli.
-Bu sezon ilk 45 dk ları niye çöpe atıyoruz acaba? Terim cevap vermeli.
-Belhanda-Feghouli futbolu şampiyonluk yürüyüşü ama yetmez.
-Muslera geç açtı ama şampiyonluk modunu açması güven veriyor.
-Donk Fernando sakat iken ligde iyi katkı verdi.
-8 faule 6 sarı kart acayip oran, maçı 11 kişi bitirmek mucize.
-Belhanda'ya verilen dışında bir penaltılık faul daha vardı.
-3 hafta ara sonrası Nagatomo dönüşü önemli
-Onyekuru biraz akıllı becerikli olsa maç rahat 2-4 olmuştu.
-Maçın sonunu iyi oynadı takım, 2-3 korumak önemliydi.
-Feghouli bu takımın mevcut en iyi yıldızı ,sıradışı gol attı.
-Kimin kimyası bozuldu görelim şimdi.
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