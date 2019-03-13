13 Mart 2019 Çarşamba

Juventus 3 - A.Madrid 0



Juventus'un CL de tur atlaması çok şaşılacak sonuç değil ancak 2-0 dan 3-0 rövanş almak hele Simeone takımı A. Madrid'e karşı bu turu koparıp almak çok büyük iş.



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