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Kazanan Adam JM
İnsanlar, kendim için 'Özel biri' dediğimi düşünüyor ama öyle değil. Ben o demecimde 'özel olan biriyim' demiştim. Bu, 'özel olan başkaları da var' anlamını taşıyor. Özel olan tek kişi değilim, özel olan biriyim."
"Inter, bir aileydi. Oradaki günlerim çok güzeldi çünkü bir hayal vardı. 50 yıl sonra yeniden Avrupa şampiyonu olmak istiyorlardı. Ve başkan, 50 yıl önce şampiyon olan başkanın oğluydu. Oyuncu grubu da çok güçlüydü. Çok mücadele ettik ve sonunda 3 kupayı da kazandık."
Sneijder'e verdiği 3 günlük izinle ilgili Mourinho: "Onun için zor bir dönemdi çünkü Real Madrid'den ayrılmıştı. Bazen çalışmanın en iyi yolunun çalışmamak olduğunu hissedersiniz. Bazen 'Çok fazla su bitkiyi öldürür' derim. Wesley kendini adamış biriydi ve hayalimizi paylaştı."
En iyi şampiyonluğunuz hangisi sorusuna Mourinho: "2-3 şampiyonluğunuz varsa birini seçmek kolay ama 25 tane varsa seçim yapmak zor oluyor. En iyi sezonum, Inter sezonumdu. Porto'daki Ş. Ligi zaferini de söyleyebilirim ama en iyi şampiyonluğum, sıradaki şampiyonluğum olacak."
Sıradaki durak neresi olacak sorusuna Mourinho: "Bilmiyorum. Bir yerde tekrar kazanacağım. Neresi bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok."
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