15 Mart 2019 Cuma

CL Çeyrek Final Eşleşmeleri


Juventus-Liverpool-M.City-Barcelona , Yarı finale kalır diye düşünüyorum.
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 