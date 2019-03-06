6 Mart 2019 Çarşamba

Real Madrid 1 - Ajax 4


Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Ajax, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda Real Madrid'i Ziyech, Neres, Tadic ve Schöne'nin golleriyle 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
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