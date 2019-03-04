Erzurumspor 1 - Galatasaray 1

Geçen sezonda deplasmanda puan fakiriydik ama Arena'da sürpriz puan kaybı yoktu. İlk devre Konya-Rize maçlarında oluşan kayıp telafi edilemiyor.
Kalan maçlarda puan kaybına tahammül yok ama tamamını kazanmak çok zor.
Emre Akbaba uzun sakatlık dönemi yaşamasa en az 5-6 puan fazla olurdu buna eminim.
Özellikle deplasmanda oyuna hükmeden taraf olmayı başaramıyoruz.Bu farklı kazansakta değişmiyor.
Emre Taşdemir önemli kazanım.Maliyet neredeyse yok gibi...Nagatomo'ya iyi bir alternatif oldu.
Galatasaray'ın duran top organizasyonu yok desek yeridir. Ne korner ne de serbest vuruştan katkı alamıyoruz.
Semih çok mecbur kalırsan belki stoper oynar,sağ bek olmaz. Futbolu geri gitmişken üstelik.
Oyun etkinliğinde ciddi zaafiyet var. Belhanda ve Feghouli olmadan kaleye gidemiyoruz. Onyekuru başı kesik tavuk misali.
Marcao gole neden olan büyük hata yaptı ama bunlar futbolda var. Terim sisteminde stoperler orta sahaya çok yakın ve hamleli oynuyorlar. Hata anında direkt pozisyon demek.
Bu maç özelinde Selçuk'un çıkması Terim'in hatası.Orta sahayı rakibe bıraktık.
Şampiyonluk imkansız değil ama istikrar ve devamlılık olmayınca günü kurtaran yıldızlarla maç maç gelen başarı bütüne yansımıyor çoğu zaman.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder