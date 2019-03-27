Türkiye 4 - Moldova 0

Bu ara dönem Haziran'daki Fransa maçına kadar 2 maçta 6 puan yapmak önemliydi Milli takım adına. 6 puan 6 averaj ile gruba umutlu başladık. Fransa şu an dünyanın en iyi futbol takımı tartışmasız. Değil ilk 11'i diğer çıkaracağı 11 bile Dünya kupasında çeyrek hatta yarı final oynar öylesi...
Bu grupta Fransa açık ara favori. İkincilik mücadelesi İzlanda ile olacak ve onlardan iki maçta 4 puan almak zorundayız.
Eskiden böyle Moldova,Arnavutluk gibi takımlara puan kaybeder sonra mucize arardık. Bu maçları içerde dışarda kazanmak şart zaten. Bu nedenle iyi başladık diyelim.
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