skip to main |
skip to sidebar
Galatasaray 5 - Antalyaspor 0 Maç Notları
-Deplasmanda skoru alacak etkili futbol oynamıyoruz ama Arena!da durum farklı
-Muslera şampiyonluk modunu geç açtı.Bu performans olsa 6-7 puan fazla olurdu
-Donk Avrupa için yavaş ve yetersiz ama ligde etkili,oyuna girince Belhanda veNdiaye rahatladı.Goller bunun etkisi ile geldi
-Maç 1-0 iken taraftar sahaya etki edip 2. 3. golü attırdı resmen.
-Diagne konusu abartılı.Golleri attıkça rahatlıyacak. Ölü yatırım demek saçmalık.
-Belhanda ve Feghouli çok formda.Sezon sonuna kadar max.katkı almalıyız.
-Nagatomo yokluğunda Emre iyi alternatif oldu. Çok faydalı
-Onyekuru'yu sol kanatta değil belhanda önünde 2. forvet gibi kullanmalıyız.Bu adamın gol vuruşu ,pas görüşünden daha temiz.
-Ndiaye'de ligin ikinci yarısı belirgin bir form artışı var. Faydalı.
-Emre Akbaba merkez orta saha için yetersiz. Forvete yakın kullanmak gerek.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder