12 Mart 2019 Salı

Galatasaray 5 - Antalyaspor 0 Maç Notları


-Deplasmanda skoru alacak etkili futbol oynamıyoruz ama Arena!da durum farklı -Muslera şampiyonluk modunu geç açtı.Bu performans olsa 6-7 puan fazla olurdu -Donk Avrupa için yavaş ve yetersiz ama ligde etkili,oyuna girince Belhanda veNdiaye rahatladı.Goller bunun etkisi ile geldi
-Maç 1-0 iken taraftar sahaya etki edip 2. 3. golü attırdı resmen. -Diagne konusu abartılı.Golleri attıkça rahatlıyacak. Ölü yatırım demek saçmalık. -Belhanda ve Feghouli çok formda.Sezon sonuna kadar max.katkı almalıyız. -Nagatomo yokluğunda Emre iyi alternatif oldu. Çok faydalı
-Onyekuru'yu sol kanatta değil belhanda önünde 2. forvet gibi kullanmalıyız.Bu adamın gol vuruşu ,pas görüşünden daha temiz. -Ndiaye'de ligin ikinci yarısı belirgin bir form artışı var. Faydalı. -Emre Akbaba merkez orta saha için yetersiz. Forvete yakın kullanmak gerek.
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 