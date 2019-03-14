14 Mart 2019 Perşembe

CL Çeyrek Final

🇳🇱 Ajax 🇮🇹 Juventus 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United 🇵🇹 Porto 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham 🇪🇸 Barcelona 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool
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