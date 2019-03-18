18 Mart 2019 Pazartesi

Goran Pandev Hala Atıyor


Dün Genoa-Juventus maçının özetine baktım. 2-0 ...Goran Pandev 1gol ,1asist...Kısa Galatasaray macerası dışında tüm kariyeri İtalya liginde geçti. Kral topçu.
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 