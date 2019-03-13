13 Mart 2019 Çarşamba

CR7'nin En Müthiş İstatistiği


CL'de tüm istatistiklerde neredeyse lider Ronaldo ama bu çok müthiş... Toplam 124 golü var..30 yaşından sonra attığı gol sayısı 51, Zlatan CL oynar mı zor...Drogba ve İnzaghi futbolu bıraktı.
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