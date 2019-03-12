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Ramos & Perez
Kulüp başkanı Florentino Perez ile takımın kaptanı Sergio Ramosarasındaki hararetli bir tartışmanın yaşandığı ortaya çıktı. Maçın son düdüğü ile birlikte soyunma odasına inen kulüp başkanı, söz konusu ağır mağlubiyetten dolayı topçuları suçlayıp, "Utanç verici bir oyun çıkardıklarını" belirtirken, kart cezalısı olduğu için rövanşta yer alamayan Ramos, başkana dönüp "Sizce her şey futbolcuların suçu mu? Yaz döneminde takıma forvet almayanların hiç mi suçu yok? Esas utanç verici olan ne biliyor musunuz? Sizin transferde yapmış olduğunuz plansızlık" diye karşı çıkmış. Beklemediği bu tepki karşısında başkan Perez, savunma oyuncusunu "takımdan kovmakla" tehdit ederken, Sergio Ramos'un "Bu forma, bu arma ve hatta sizin için her şeyimi feda ettim, yeri geldi ağzım burnum dağıldı Real Madrid için ama gönderileceksem de sorun değil. paramı verin, hemen şimdi gideyim"
ultras/movement blogtan alıntıdır.
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