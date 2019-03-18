Yabancı Futbolcu Sınırı Hakkında Terim'in Görüşü

Yabancı kuralını bu şekilde kullananlar sizlere yalan söylüyor. Sizi kandırıyor bana göre futbola da ihanet ediyor. Buradan ülkemizdeki tüm futbol taraflarına seslenmek istiyorum; çünkü bu kararın alınmasında ben de varım. Futbol bilgisi sınırlı olanlar, hatta yanlı olanlar sorunun kaynağıyla veya kaynağını konuşmak gerekir ama bunu konuşmuyorlar. Bunu gündemden hiç düşürmüyorlar. Ya bundan besleniyorlar ya buradan çıkarları var.
Konuya hakim taraf olan herkesin bilgisi ve görüşü, onayı alındı. Tüm kulüplerin başkanlarının toplandığı toplantıda sunum bittikten sonra, bazı başkanlarımızın alkışlayarak 'Bu bir devrimdir' dediğini hatırlıyorum.
Korkmayalım yasaklardan. Size soruyorum buna karşı kim ise bunun çözümü için herhangi bir argüman gördünüz mü? Sebebi bahaneyi kaldıracağız. Almanya, İspanya, Fransa, İngiltere, Hollanda hepsinde serbest, Avrupa şampiyonu olanların hepsinde serbest.. Sistemi daha bilmeyenler var. 14 yabancı mecburi değil, 14 Türk mecburi. Türk Milli Takımı bu sisteme rağmen 2016´ya gitti. Kalsaydık belki 2018'e de giderdik. Şu an yönetimde olan bazıları arkamızdan iş çevirmeseydi, belki oraya da giderdik.
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