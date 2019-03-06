6 Mart 2019 Çarşamba

Her Zaman Parayla Saadet Olmuyor


Johan Cruyff: "Neden zengin bir kulübü yenemeyesiniz ki? Ben para dolu bir çantanın gol attığını hiç görmedim."
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