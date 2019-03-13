13 Mart 2019 Çarşamba

Her Zaman Her Yerde Atıyor CR7


Cristiano Ronaldo’nun Şampiyonlar Ligi’nde gol dağılımı: ⚽️ Grup Aşaması: 83 maç, 61 gol (maç başı: 0.73) ⚽️ Eleme Turları: 77 maç, 63 gol (maç başı: 0.82)
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