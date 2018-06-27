27 Haziran 2018 Çarşamba

Messi Yeni Bir Rekor Kırdı


Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde 10’lu, 20’li ve 30’lu yaşlarda gol atan ilk oyuncu oldu.
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