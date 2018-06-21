Salah Ve Diğerleri

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Hayat futbola fena halde benzer; futbol şahsi beceri gerektirir, değişmez o da ayrı konu. Ama aynı zamanda da toplu oynanan, yani insanların bir takım halinde oynadığı bir oyundur. Hayat da böyle değil mi? İstediğin kadar yetenekli ol, iyi bir takımın yoksa hava gazı,mantarlarsın..."
Sedat İncesu: "Seri henüz bitmedi" - Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, TSBSL Play-Off final ilk maçında Beşiktaş RMK Marine’yi 86-57 mağlup ederek seride durumu 1-0’a getir...
30 dakika önce
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