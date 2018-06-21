21 Haziran 2018 Perşembe

Yaş 35 HAGI


"Şair 'yaş 35 yolun yarısı' demiş ama Hagi'nin ne şairden, ne şiirden haberi var." -Ercan Taner
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