27 Haziran 2018 Çarşamba

Q7 ve CR7


Sağdaki CR7 nin hırs ve disiplini soldaki Q7 de olsa yolu Türkiye'ye düşmezdi...Yeteneği delilik ile dahilik arası bir seviye...Trivela reis.
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