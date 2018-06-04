4 Haziran 2018 Pazartesi

Son 3 Yıllık Transfer Harcaması


Zidane'ın başarısı bu açıdan bakınca daha kıymetli oluyor.
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