19 Haziran 2018 Salı

Messi'nin Kaçan Penaltısı


İzlanda kalecisi Hannes Halldorsson: "Messi'ye karşı hazırlanmıştım. Maçtan önce onun penaltılarını izledim ve sağıma doğru atacağını tahmin ettim."
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