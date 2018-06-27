27 Haziran 2018 Çarşamba

Gerçek Üçleme


2002’den bu yana bir Dünya Kupası’nda hem sağ ayak, hem sol ayak, hem de kafayla gol atmayı başaran futbolcular: 🇩🇪 Miroslav Klose (2006) 🇳🇱 Wesley Sneijder (2010) 🇨🇴 James Rodriguez (2014) 🇵🇹 Cristiano Ronaldo (2018)
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