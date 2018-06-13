skip to main |
skip to sidebar
Kocaman Bir Boşluk
Ali Koç başkanlık seçimini 10 gün önce kazandı...Hocadan rapor bekliyoruz tarzı açıklamalar hikaye...FFP elbette önemli etken. Luis Enrique vb isimler zaten imkansız ancak bugün yapılan açıklama A.Kocaman'ı taca çıkardı. Tercümesi daha iyisini arıyoruz olmazsa kalacak.
Aykut Kocaman gidecekse ilk gün gitmeliydi bu saatten sonra kalacaksa da tribünlerde Aziz Yıldırım kadar olmasa da kredisi yok denecek kadar az...100 kere sorun 100 kere aynı cevabı veririm. Büyük takım hocası değil.
Konu kazanılan kupa ya da şampiyonluk sayısı değil...Kocaman hakkında yapılan açıklamayı Terim için değil yapmayı aklından bile geçiremezsin..Terim 2. ve ya 3. tercih olacak adam değil. Şenol Güneş bile 1 dakika durmaz istifa ederdi.Bu adamkurbanlık koyun gibi kaderini bekliyor.
Dünya kupası olan yaz aylarında futbolcu ve teknik adam transferleri gecikebilir ama başkanlığa 1 yıldır hazırlanan ve sportif direktörü ile aylardır temasta olan kişinin Aykut Kocaman konusunu 10 gün uzatması kabul edilebilir değil bana göre.
Ali Koç ilk maç saha ortasına ceketini koysa 50 bin taraftar gelir tribüne ama eğer kenarda teknik adam Aykut Kocaman ise bir sonraki maça 20 bin kişi gelir. Bu işin dikiş tutacak yanı yok bence.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder