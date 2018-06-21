21 Haziran 2018 Perşembe

32 Takımın İç Saha Formaları

Dünya Kupası’nda giyilen iç saha formalarının renk dağılımı...
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