9 Haziran 2018 Cumartesi

Talisca Çin'de


Talisca 2018 yıl sonuna kadar Çin'e transfer oldu. Yolu mutlaka EPL'den geçer o ayrı.
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