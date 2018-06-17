17 Haziran 2018 Pazar

Ronaldo'dan Bir Rekor Daha

Cristiano Ronaldo, milli takımla katıldığı üst üste sekiz büyük turnuvada gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Euro 2004 ✅ DK 2006 ✅ Euro 2008 ✅ DK 2010 ✅ Euro 2012 ✅ DK 2014 ✅ Euro 2016 ✅ DK 2018 ✅
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