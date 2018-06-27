27 Haziran 2018 Çarşamba

Benden İyi Kaleci


Mondragon: "Benden iyi kaleci... Kaleciler takım için önemli. Muslera zaten çok iyi kaleciydi. Onun da kurtarışları belirleyici oldu. Açıkçası benden sonra Galatasaray kalesinde Muslera gibi birini görmek beni rahatlatıyor ve mutlu ediyor.
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