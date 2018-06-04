4 Haziran 2018 Pazartesi

Zidane'ın İstifası


Zinedine Zidane: "Bu takımın kazanmaya devam etmesi, ama bazı şeyleri de değiştirmesine ihtiyaç vardı. Sürekli kazanmak için bu değişim şart." Florentino Perez: "Kalması için çok çabaladık ama kararında ısrarcıydı. Saygı duyuyoruz bu karara."
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